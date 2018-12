Trovato morto in un sottoscala a Montevarchi, indagini dei carabinieri

È stato trovato morto a Montevarchi, nel sottoscala di un edificio che dà direttamente sulla strada. L'uomo non aveva documenti e all'inizio si è resa difficile la sua identificazione e si era pensato a un clochard, ma il 40enne indiano era residente a Montevarchi dal 2014 ed era titolare di un regolare contratto d'affitto nella cittadina. L'uomo aveva un regolare permesso di soggiorno e nel febbraio del 2017 aveva fatto richiesta di ricongiungimento familiare, ma poi da allora non si sono avute altre notizie. lo fa sapere il vicesindaco di Montevarchi Stefano Tassi Gli accertamenti dei carabinieri vanno avanti per chiarire anche perché l'uomo dormisse per strada.

Sul posto dove è stato trovato il 40enne, sono giunti l'automedica con il dottore che ha constatato il decesso e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Nessun segno di violenza è stata rilevato sul corpo. Tra le cause del decesso da chiarire se la morte sia da attribuire al freddo.

Tutte le notizie di Montevarchi