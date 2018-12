U18 Gold sconfitta in volata dalla Mens Sana

Sfiorano il colpaccio i ragazzi di Luigi Vertaldi che tra le mura amiche si arrendono in volata alla Mens Sana per 56-61. Buonissima prestazione quella del collettivo gialloblu che gioca alla pari contro una delle big pagando poi un ultimo parziale in cui la fatica iniziava a farsi sentire dopo tre primi quarti quasi sempre condotti.

Avvio di gara punto a con le squadre che vanno a braccetto e i senesi che chiudono la prima frazione avanti di quattro lunghezze (12-16). Nel secondo quarto, però, la formazione giallloblu cambia marcia e, spinta da Turini e Castellacci in fase offensiva, piazza un break di 21-11 che manda tutti al riposo lungo sul 33-27. Al rientro il match si mantiene sui binari dell’equilibrio con il vantaggio castellano che al 30′ resta invariato (45-39). Negli ultimi dieci minuti, però, in casa gialloblu il ritmo si abbassa, mentre al contrario gli ospiti accelerano concretizzando la rimonta e passando al comando in volata fino a portare a casa la vittoria.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – MENS SANA BASKET 56-61

Parziali: 12-16, 21-11, 12-12, 11-22

Tabellino: Cicilano 6, Turini 20, Castellacci 13, Fabrizzi 2, Talluri 8, Montagnani 4, Giannetti 3, Luari, Cavini, Tinti, Caggiano. All. Vertaldi.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket