Vienna, i prodotti tipici dell'enogastronomia e del turismo si presentano nella Hofburg

Il prestigioso complesso della Hofburg, l'ex residenza nel cuore della Vienna imperiale oggi sede della presidenza della repubblica federale austriaca, ospiterà, giovedì 13 dicembre, le eccellenze agricoalimentari e turistiche della Toscana. La presentazione, curata dalla direzione agricoltura della Regione e da Toscana Promozione turistica, si svolgerà in occasione della riunione del Consiglio permanente dell'Ocse (Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa).

L'evento è realizzato in collaborazione con la Presidenza italiana di OCSE (assunta dal 1 gennaio 2018) e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel quadro della strategia "Vivere all'Italiana", il piano di promozione integrata dell'Italia all'estero della Farnesina, nonchè in occasione dell' "Anno del cibo italiano", promosso dai ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo e che celebra, nel 2018, in tutto il mondo la tradizione gastronomica e culinaria del nostro Paese.

A partire da gennaio di quest'anno sono stati realizzati tantissimi eventi ed iniziative dedicati proprio alla celebrazione di uno dei grandi tesori nazionali italiani, vale a dire la tradizione in cucina ed il cibo tipico delle varie zone d'Italia, un'occasione per la valorizzazione dei prodotti che rendono unica e diversa la nostra terra, regione per regione, e che tutto il mondo ci invidia. Il tutto collegandosi ad altri punti di forza del nostro Paese, come l'arte, il paesaggio, la cultura.

"L'evento del 13 dicembre prossimo - commenta l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi - sarà un'occasione perfetta per promuovere la Toscana come meta enogastronomica e turistica, presentando al personale diplomatico delle delegazioni dei 57 stati partecipanti ed ai membri della comunità internazionale di Vienna, tutta la ricchezza e la molteplicità delle nostre eccellenze turistiche ed enogastronomiche. La Regione ha lavorato molto sulla produzione dell'enogastromonia come veicolo di promozione della Toscana nel mondo. Cibo, vino, olio sono ormai emblemi di una cultura conosciuti in ogni angolo del pianeta. Se a questo leghiamo la cultura, la storia, l'arte, il paesaggio che della produzione enogastromomica sono una diretta espressione, sarà più efficace anche la promozione del turismo di qualità".

Ai delegati presenti verrà quindi offerta l'occasione di vivere la Toscana attraverso un tour virtuale della regione grazie ad un percorso multisensoriale che prevede, oltre ad una breve presentazione istituzionale dei delegati di Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica, anche la proiezione di video illustrativi turistici ed enogastronomici, per concludersi con la presentazione delle produzioni certificate DOP e IGP toscane, illustrando il loro contenuto di altissima qualità, identità territoriale, sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente in perfetta armonia con paesaggio cultura e buon cibo.

Fonte: Regione Toscana

