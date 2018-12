Villa Medicea di Cerreto Guidi, presentazione di un dipinto di Giovanni Butteri

Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 16.00 sarà presentato al pubblico un importante dipinto di Giovanni Maria Butteri (Firenze 1540 – 1606): “Sacra conversazione con i componenti della famiglia di Cosimo I rappresentati come Santi”. La tavola, datata 1575, va ad arricchire in maniera determinante il percorso espositivo artistico presente nella Villa Medicea, sottolineando il forte legame tra la villa stessa e Isabella dei Medici che qui trovò la morte il 16 luglio del 1576. Figlia del granduca Cosimo I, nel dipinto è rappresentata insieme al marito Paolo Giordano Orsini e altri membri della famiglia granducale. Isabella nelle vesti di Santa Caterina d’Alessandria, è circondata da santi che hanno il volto dei suoi familiari, vivi o morti, e che sembrano stare lì per lei. Si riconoscono infatti il padre Cosimo I, i fratelli Ferdinando e Francesco, la madre Eleonora di Toledo e la nonna Maria Salviati. Il dipinto assume il valore particolare di un vero e proprio ritratto della famiglia Medici nella seconda metà del XVI secolo ed è l’unico, per adesso conosciuto, che ritrae insieme i due coniugi. Proveniente dalle collezioni della famiglia Odescalchi, successivamente acquisito dallo Stato e conservato al Cenacolo di San Salvi, trova la sua definitiva collocazione nella camera di Isabella nella villa medicea di Cerreto Guidi.

