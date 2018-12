Non si ferma all'Alt a bordo di un'auto rubata, inseguimento a Montespertoli

Non si è fermato all'Alt facendo scattare un inseguimento per le vie di Montespertoli, in zona Virginio. Il conducente dell'auto, un 37enne di origine albanese, ha però perso il controllo del mezzo in via per Poppiano ed è finito fuori strada. I carabinieri lo hanno quindi bloccato e per lui sono scattate le manette. È accaduto nella tarda serata di ieri, a darne notizia è il quotidiano Il Tirreno.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'auto era stata rubata lo scorso 4 dicembre 2018 nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Per lui si sono aperte le porte di Sollicciano. Nell'auto sono stati trovati vari arnesi da scasso e due bombole di acetilene.

