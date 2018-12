Atmosfera natalizia al ‘Mercatale'

Manca davvero poco al Santo Natale. Anche al “Mercatale in Empoli” odori, sapori e colori ci coccoleranno in questa bella atmosfera natalizia, deliziandoci dei prodotti agroalimentari di qualità del nostro territorio. L’appuntamento col gusto è sabato 15 dicembre 2018, dalle 9 alle 13, in piazza della Vittoria, lato Via Frattelli Rosselli.

Il panificio I Due Pani di Lazzeretto proporrà panettoni, cavallucci, panforte; l’Antico Forno di Romolino, invece, ricciarelli, castagnaccio e panpepato.

Presenti in questa edizione la Fattoria La Mignola con i conigli – per chi fosse interessato, deve prenotare contattando il numero 334 3709745 - e la Chiocciola di Bacco con le chiocciole, sughi e prodotti cosmetici a base di bava di lumaca.

Non mancheranno i prodotti di stagione di questo mese: in primo pino, sempre loro, gli agrumi, torna l’azienda agricola Pino Mariella di Tursi (Matera) con le arance della varietà Navel oltre a clementine e limoni, tutto biologico.

poi, un grande assortimento di vini con la Fattoria di Piazzano, la Fattoria di Piccaratico e l’azienda agricola la Ripa Verde.

Ancora gli ortaggi di stagione, fra questi segnaliamo i carducci e i gobbi, salumi, miele , formaggi, funghi Shitake, le uova biologiche, carne di manzo e suina, vino, pere, mele e trasformati.

All’esterno, lo spazio fiorito del “Mercatale” si colorerà a festa con abeti, agrifogli, ciclamini e le immancabili Stelle di Natale.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti che chiuderanno l’anno 2018: sabato 22 e sabato 29 dicembre 2018.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

