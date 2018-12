Elezioni 2019 a Capraia e Limite, assemblea comunale per la ricandidatura di Giunti

A Capraia e Limite il centrosinistra presenterà Alessandro Giunti come candidato? Per avere una risposta bisognerà attendere. Le voci di corridoio delle ultime settimane danno Giunti come nome certo per il Partito Democratico alle elezioni amministrative della primavera 2019. Il PD ci ragionerà su e lo farà in un'assemblea.

Data, luogo e ora sono già noti: mercoledì 12 dicembre, quindi stasera, alle ore 21.15 alla Sala Prestige della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite si terrà l'assemblea comunale del PD che avrà proprio Giunti come filo conduttore. Si parlerà della possibile riconferma di Giunti, che è stato eletto sindaco nella primavera del 2013.

Come visto in altri comuni dell'Empolese Valdelsa (Montelupo, Empoli e Castelfiorentino su tutti), la riconferma del sindaco uscente non vedrà le primarie di coalizione, puntando a riproporre il nome di punta dell'amministrazione

