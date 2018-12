In carcere per maltrattamenti in famiglia, aggravamento della misura cautelare

I carabinieri di Fucecchio hanno arrestato M.L., senegalese di 43 anni, già arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti il 6 dicembre 2018, in esecuzione di aggravamento di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Firenze. Nella circostanza i Carabinieri della Stazione di Fucecchio hanno notificato presso la casa circondariale di Sollicciano, ove si trova ristretto, l’ordine di aggravamento della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie.

