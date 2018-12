Un uomo completamente nudo è stato avvistato a Caprona di Vicopisano, in un campo costeggiato dalla strada provinciale Vicarese. Nel pomeriggio di oggi la polizia municipale e i sanitari inviati dal 118 sono intervenuti per l'uomo che pare abbia avuto una crisi, l'unica cosa che possa giustificare il gesto compiuto sotto queste gelide temperature. L'uomo è stato poi accompagnato in ospedale.

