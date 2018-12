Compra Bmw da 47mila euro ma vive nelle case popolari, il Comune di Viareggio gli toglie l'alloggio

Un uomo di Viareggio ha comprato una Bmw da 47.500 euro. Fin qui niente di male, se non fosse che l'uomo è un inquilino delle case popolari. L'affitto sociale non va di pari passo con l'auto dal costo così alto, quindi il Comune ha notificato la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio. L'uomo vive tuttora con la famiglia in via Antonini, zona Campo di Aviazione, e dovrà lasciare la casa entro l'estate del 2019. L'acquisto dell'auto risale all'agosto 2018 e il procedimento è stato avviato dal Comune a ottobre. La legge regionale in materia sancisce tra le cause di decadenza anche la disponibilità di beni mobili il cui valore supera del 25% il limite massimo di reddito consentito per accedere alla misura di sostegno, quindi - scrive La Nazione - quasi automaticamente è decaduta l'assegnazione.

