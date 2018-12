Condotte, Inso e Sof. La Regione incontra i commissari dell'amministrazione straordinaria

La vicenda che vede protagoniste Condotte, le sue controllate Inso e Sof, e Nodavia è stata al centro dell'incontro convocato stamane presso la presidenza della Regione Toscana da Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente Enrico Rossi sui temi del lavoro. A fare il punto della situazione c'erano il professor Giovanni Bruno e il dottor Matteo Ugetti - due dei tre commissari dell'amministrazione straordinaria del gruppo Condotte e di Inso - e l'assessore Federico Gianassi del Comune di Firenze.

La riunione di oggi - dopo gli incontri già avvenuti con i sindacati e i lavoratori, che hanno incontrato anche il presidente Rossi - ha permesso alla Regione di sottolineare il valore per la Toscana di una realtà come Inso, internazionalizzata, innovativa, che opera nel settore ospedaliero e non solo. Per il governo regionale è quindi importante avere informazioni, certezze e rassicurazioni sul suo futuro, quello dei suoi lavoratori e anche dei destini della controllata Sof.

I commissari, nominati solo il 5 dicembre scorso, hanno risposto positivamente: la loro volontà è molto forte ed è volta a garantire l'unitarietà del'azienda, il mantenimento dei livelli occupazionali e il consolidamento dei rapporti con il territorio. È necessario avviare e concludere il percorso di risanamento del'azienda quanto prima In considerazione del valore internazionale dell'azienda, della mole molto importante di commesse che sussiste, e anche per arrivare in tempi molto rapidi alla vendita unitaria di Inso viste le forti manifestazioni di attenzione e di interesse palesate nel tempo.

Simoncini ha chiesto inoltre informazioni sulla vicenda Nodavia ed ha avuto la notizia che ai lavoratori sono stati pagati gli arretrati e che è in atto un ragionamento con Rfi per trovare una soluzione per il futuro. Il consigliere del presidente Rossi parteciperà domani a Roma all'incontro sul gruppo Condotte convocato dal Ministero dello sviluppo economico.

La riunione si è conclusa con la disponibilità espressa da Simoncini nei confronti dei commissari a seguire e supportare da vicino il loro lavoro, e se necessario convocare un tavolo regionale di confronto con i sindacati.

