Guasto idrico in viale Guidoni, 12 metri di tubatura in sostituzione

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che prosegue ad oltranza il lavoro delle nostre squadre per terminare la riparazione anche del secondo guasto verificatosi su Viale Guidoni. L’intervento, che necessita della sostituzione di due tratti di tubazione DN 300 (30 centimetri di diametro) e quindi della sostituzione di circa 12 metri di condotta, terminerà entro la mattina di domani. Non appena terminato il lavoro idraulico i nostri tecnici provvederanno poi all’intervento di ripristino stradale con l’intento, imprevisti a parte, di riaprire al traffico le due corsie in uscita dalla città entro la serata di giovedì 13 dicembre.

Ricordiamo che fino ad allora rimarranno vigenti le deviazioni disposte ieri dalla Polizia Municipale con la chiusura delle due corsie in uscita dalla città (direzione Peretola) con deviazione del traffico sul controviale con rientro su Viale Guidoni prima del sottopasso. E’ quindi consigliato l’utilizzo dei percorsi alternativi via dell’Olmatello-via Palach per rientrare su viale XI Agosto oppure la direttrice via Carlo del Prete-via Allende per bypassare la zona interessata dai lavori. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro creerà loro.

Fonte: Publiacqua

