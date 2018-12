Due tentativi di effrazione al Turbone, uno va a segno. Altro furto sventato grazie alle telecamere

Ladri in azione al Turbone a Montelupo Fiorentino, nel pieno pomeriggio di ieri, 11 dicembre. Dalle prime testimonianze dei residenti sembra si tratti di tre uomini, uno dei quali a volto parzialmente coperto, che nel pomeriggio di ieri hanno 'visitato' due villette a schiera nella zona di via Pulica, una strada in cui ci sono villette in edilizia biodinamica e cantieri con altri edifici in costruzione. Qui i pochi residenti che vi abitano sono collegati tra loro da un gruppo Whatsapp per tenersi informati sui movimenti nella strada.

I malviventi sono riusciti a entrare in una casa, dove hanno aperto tutti i cassetti, armadi e i mobili, evidentemente in cerca di soldi. Nel cassetto di un comodino hanno trovato 150 euro che sono riusciti a portare via.

Alle 18.44 si sono spostati nella casa accanto. In quel preciso momento il sistema di videosorveglianza della villetta ha inviato un segnale al proprietario dell'immobile che ha visto un uomo aggirarsi attorno a casa sua e poi rimuovere le luci, per far sì che la casa, già isolata nella zona del Turbone, restasse al buio. Il malvivente aveva con sé un cacciavite lungo con il quale ha tentato di aprire la porta-finestra sul retro della casa. Entrambe le villette a cui i ladri si sono interessati hanno le porte-finestre sul retro. Il proprietario dell'immobile, che ha visto le immagini, è partito alla volta di casa, ha allertato i vicini chiedendo loro di fare rumore e ha chiamato i carabinieri. I due ladri che appaiono nelle immagini di videosorveglianza hanno lasciato il piano terra e hanno poi tentato di entrare in casa dal secondo piano dalla cameretta della bambina, ignorando anche i cani che dall'interno abbaiavano contro di loro.

I ladri, grazie al sistema di videosorveglianza che ha dato l'allarme, e al gruppo di vicini che è stato allertato, non sono riusciti nel secondo tentativo di effrazione. Sul posto, dopo 10 minuti appena, è arrivato il proprietario di casa. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videocamere di sorveglianza e indagano per risalire all'identità dei malviventi.

