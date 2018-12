Leonardo Pieraccioni a Radio Lady: "In 'Se son rose' cerco le ex, ma mia figlia mi vuole single"

RIASCOLTA LA PUNTATA ANDATA IN ONDA SU RADIO LADY

Leonardo Pieraccioni è nei cinema di tutta Italia con la sua nuova commedia Se son rose, ambientata nella sua Toscana e carica di divertimento e risate. Proprio l'attore e regista fiorentino è stato ospite telefonico della trasmissione 'Appuntamento con Marco Vigiani' su Radio Lady 97.7 e ha parlato della pellicola.

"Sono contento che il film stia piacendo. 'Se son rose' è una richiesta d'aiuto che una figlia 14enne fa perché suppone che il padre sia distratto con lei come con le ex fidanzate. In realtà è una scusa per trovare le ex. La mia figlia vera invece non mi sta cercando la fidanzata ma tempo fa ha detto, testuali parole, 'ci vuole un single in famiglia" è il racconto divertito che Pieraccioni ha fatto riguardo al proprio film.

Il film è ambientato in Mugello e anche a Prato, Pieraccioni ha spiegato la scelta della location: "C'è a Prato un nuovo fermento, un grande invito a andare a girare alle officine cinematografiche pratesi. Inoltre il centro è sempre bello da vedere. E poi è vicino a casa, quindi dopo le riprese andavo a mangiare da mia mamma".

Infine, incalzato dall'amico Marco Vigiani, ha ricordato i 'bei tempi': "Quando eravamo giovani il colesterolo era bassissimo. Io vecchio a guardare i lavori della tramvia? No, lì ci mando Carlo Conti e Giorgio Panariello, mi aggiornano loro".

