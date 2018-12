Magia, Bolle e Burattini: ad Avane lo spettacolo di D'Artagnan 3 volte nel Guinness dei Primati

D'Artagnan, Il Mago delle Bolle, empolese detentore di 3 Guinness dei Primati, sarà protagonista dello spettacolo 'Magia, Bolle e Burattini' insieme al bravissimo Mago Prestigiatore Illusionista Magico Matteo, che ha partecipato ai casting Italia's Got Talent e Tu Si Que Vales, Jonathan Ilandia 7 il Burattinaio più bravo d'Italia e doppiatore della voce nel prossimo film Walt disney 'Gigantic'

Ingresso solo 5,00€ in prevendita fino al 20 dicembre, dopodiché 7 euro.

Un Grande Spettacolo professionale per adulti e bambini che unisce grandi numeri di Burattini, Magia e Bolle di Sapone. Due spettacoli da non perdere. Il primo alle 16.00, in replica alle 18.00.

Luogo d'evento: Circolo Arci Avane, Via di Avane 72 Empoli (FI) Prevendite presso luogo dell'evento

Per info 3338051515 - 3401750586

