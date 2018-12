L'ultimo saluto alla 'guerriera' Martina: gli amici chiedono un regalo al suo idolo Marco Mengoni

Una grandissima guerriera, così la ricordano amici e parenti, che purtroppo non è riuscita a tener testa alla sua battaglia per vedere nascere a breve la nipotina. Martina Gioè è scomparsa a 35 anni e domani, giovedì 13 dicembre le verrà dato l'ultimo saluto nella chiesa di San Pietro Apostolo a Castelfranco di Sotto alle 15.30.

Martina non si poteva definire 'una ragazza come tante', ha impiegato il doppio o forse il triplo della forza di un comune essere umano per vivere giorno dopo giorno la sua vita. Dall'età di 6 anni una grave malattia e la complessa operazione che ne è conseguita l'hanno costretta a una vita di sacrifici, addolcita però dall'amore infinito dei genitori e della sorella di due anni più grandi.

Proprio alla sorella, in stato di gravidanza, aveva confidato che nonostante le difficoltà avrebbe voluto vedere la nascita della sua nipotina, attesa a breve da tutta la famiglia. Purtroppo così non è stato e gli affetti adesso si sentono perduti senza la sua costante presenza.

Martina si affidava anche ai social network per ampliare le sue amicizie. Su Facebook seguiva il suo cantante preferito, Marco Mengoni, la cui canzone Guerriero le dava forza nei momenti difficili. Tutti la chiamavano guerriera, anche nella scuola di musica Didasko di Castelfranco, che ha voluto omaggiarla così su Facebook: "Una figlia, sorella, amica, donna e allieva che non si è mai arresa nonostante le difficoltà. Una giovane donna che ha voluto rincorrere sogni e passioni senza avere paura, perché sapeva che quei sogni l'avrebbero aiutata a sentirsi se stessa, a sentirsi dove doveva essere. La nostra scuola non perde un'allieva; noi perdiamo un'amica e soprattutto un esempio di tenacia e grinta che ha insegnato tanto a tutti coloro che l'hanno conosciuta. Sei libera Martina, libera di cantare tra gli angeli. Corri, corri tra il vento, lasciagli scompigliare i tuoi capelli, sfidalo in una gara di velocità e poi tuffati nel sole, bagnati di luce, di energia, ridi e balla, come non hai mai potuto fare qua tra noi".

E ora l'ultimo regalo, forse impossibile da ottenere ma per il quale vale la pena tentare. Un'amica di Martina ha scritto su Facebook al cantante Mengoni, chiedendo un messaggio dedicato a lei alla vigilia dell'ultimo saluto nella sua città. Sicuramente un addio coi fiocchi per la guerriera di Castelfranco.

