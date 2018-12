Natale a Corazzano per il Monte Serra e per le zone terremotate

Anche quest’anno a Corazzano (presso la Sala Fiaschi Foliero del Circolo Arci), si festeggia il Natale con spirito di solidarietà e condivisione: il ricavato del Pranzo verrà impiegato per il completamento di un parco giochi nel Comune di Valfornace, nelle zone delle Marche colpite dal terremoto nel 2016, e per iniziare a sostenere un progetto sul Monte Serra, devastato da un incendio nel settembre 2018.

Venite con la famiglia, venite se siete soli, venite come vi pare.

MENU

PER INIZIARE

Antipasto della Tradizione

Selezione della Taverna dell’Ozio di Salumi,

Crostini ai Fegatini e Formaggi

PRIMI

Lasagne al Ragù di Carne

fatte dalla Cucina del Ristorante Genovini diretto da Cristina Arzilli

Rizzzotto!

Risotto con Zucca, Zafferano e Zenzero di Fabrizio Marino di Ristorante Maggese

SECONDI

Polpettone di Cappone

preparato da Simone Fiaschi e dalla Cucina della Taverna dell’Ozio

con Verdure di Prima Scelta Distribuzione

Roast Beef con Patate

il Roast Beef de Lo Scalco di Maurizio Castaldi,

preparato da Paolo Fiaschi e dalla Cucina di Papaveri e Papere

DOLCE

Panettone e Spumante

i Panettoni sono offerti da Prima Scelta Distribuzione

Pane con Lievito Naturale fatto dalla Scuola di Ristorante Maggese

Vino delle Cantine Montalbano

Allestimento a cura del maestro di Bon Ton e Lifestyle Stefano Agnoloni

---

SOTTOSCRIZIONE

Sottoscrizione consigliata: 25,00 Euro

10,00 Euro per i bambini dai 6 ai 14 anni.

I più piccoli e le più piccole sono nostri ospiti!

INFO

www.soloanatale.it · info@soloanatale.it

fb.me/soloanatale · instagram @soloanatale

PRENOTAZIONI

3393463480 (Giuditta) ENTRO IL 20 DICEMBRE

Tutte le notizie di San Miniato