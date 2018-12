PalAramini, tornano i centri sportivi invernali per i bambini

Natale è alle porte, è il momento di rendere speciali le vacanze. La Uisp Empolese Valdelsa anche quest'anno propone i Centri Sportivi Invernali rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Dal 27 al 28 dicembre e dal 2 al 4 gennaio i nostri operatori saranno al Palasport Aramini di Empoli, pronti a far giocare e divertire i bambini.

Un ricco programma di attività ludico-sportive che faranno trascorrere loro momenti di crescita e socializzazione. Ai bambini sarà proposto il coinvolgimento in diversi sport in modo da sviluppare e migliorare la conoscenza di sé e degli altri.

L'orario delle attività va dalle 8.30 alle 16.30 ogni giorno, con la possibilità di anticipare l'entrata alle ore 8.00. Per poter partecipare è necessario il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.

Il costo è di 20 euro per l'ingresso giornaliero. Nell'importo è incluso anche il pranzo. È possibile iscriversi recandosi alla sede del comitato territoriale Uisp in via XI Febbraio 28/a ad Empoli. Per informazioni www.uisp.it/empoli o empolivaldelsa@uisp.it oppure telefono 0571/711533.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

