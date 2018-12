Piaggio Fast Forward a stelle e strisce, nuovo stabilimento a Boston

Piaggio Fast Forward, (PFF), società controllata dal Gruppo Piaggio e di cui rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro, annuncia che amplierà la sua presenza a Boston con un nuovo stabilimento, e che tutti i robot Gita® saranno progettati, sviluppati e assemblati a Boston.

In aggiunta all’Headquarters di Charleston, il nuovo stabilimento di PFF sarà ubicato a ASME Row, 90, Cambridge Street (Charlestown – Boston) e occuperà un’area di circa 1.000 metri quadri, destinati all’assemblaggio e alla produzione di Gita®.

L’apertura di questo secondo sito dedicato alla produzione completerà la filiera di Gita®, che sarà quindi “Designed, and Assembled in Boston, U.S.A.”, confermando Boston come uno dei principali centri mondiali della tecnologia robotica.

"Questo è un passo fondamentale verso il futuro della mobilità per il Gruppo Piaggio. Abbiamo deciso di produrre Gita® negli Stati Uniti, e in particolare a Boston, perché è l’epicentro della robotica, e questa è la città in cui abbiamo trovato il terreno più fertile per far crescere le nostre innovative idee ", ha dichiarato Michele Colaninno, Presidente di Piaggio Fast Forward. "Il nostro obiettivo è creare un prodotto innovativo, un veicolo efficiente e altamente tecnologico, dotato di maggiori funzioni rispetto a un semplice dispositivo di trasporto. Non c'è posto migliore di Boston per trasformare questo progetto in realtà ", ha concluso Michele Colaninno.

"Siamo convinti che produrre Gita® qui a Boston non solo ci consentirà di avere il miglior prodotto di qualità possibile, ma anche che rappresenti la giusta strada per il futuro di PFF", ha dichiarato Jeffrey Schnapp, Chief Visionary Officer del PFF. "Siamo grati alle autorità locali e statali per il sostegno che hanno dimostrato a PFF ha sin dal primo giorno e apprezziamo l'incoraggiamento e l'ispirazione dei nostri vicini e amici della comunità di robotica di Boston.”

L'annuncio del nuovo stabilimento produttivo di PFF è stato accolto con gran entusiasmo dalle autorità locali, tra cui il responsabile dello sviluppo economico del Massachusetts, Jay Ash, e il Sindaco di Boston, Martin Walsh.

“Sono felicissimo che Piaggio Fast Forward e il Gruppo Piaggio abbiano rafforzato il proprio impegno verso il nostro territorio con l’annuncio della produzione di Gita® qui a Boston. Questa secondo polo genererà decine di nuovi posti di lavoro nella zona, contribuendo in modo rilevante all’economia locale, e avrà un impatto positivo sulla reputazione della città e dello Stato come leader nel business e nella tecnologia” ha commentato il Sindaco di Boston, Martin Walsh.

Primo nel suo genere, Gita® è un robot carrier della tipologia "Follow Me", in grado di trasportare pesi fino a 20 kg mentre segue l’operatore umano in ambienti interni ed esterni. Secondo i programmi di PFF, Gita® sarà commercializzato a partire da metà 2019.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera