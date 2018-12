Piano Strutturale: strategie comuni per il Mugello

Piano Strutturale Intercomunale, è tempo di fare il punto sulle strategie generali. E' stato convocato per questo un tavolo pubblico per lunedì 17 dicembre, alle ore 17, presso la sala riunione dell'Unione dei Comuni del Mugello a Borgo San Lorenzo. Si tratta della terza fase del Percorso partecipativo iniziato alcuni mesi fa nell'ambito della redazione del “Piano strutturale del Mugello”, fase riguardante la “Condivisione delle strategie”. Dopo la fase di “Ascolto del territorio” con la partecipazione e il coinvolgimento di associazioni, categorie economiche e sociali, amministratori pubblici, ordini professionali, cittadini, e quella di “Definizione delle strategie” svoltasi tra settembre e dicembre, ora si fa una sintesi sulle previsioni generali per il territorio.

“Lo abbiamo detto fin dall'inizio che il Piano Strutturale rappresentava una sfida ambiziosa, un cammino non semplice - sottolinea il presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello Paolo Omoboni -, ma il lavoro svolto fin qui col percorso partecipativo e dal gruppo dei tecnici incaricati, dimostra l'impegno e la volontà che tutti stiamo mettendo per arrivare a una pianificazione generale comune e condivisa: la visione futura del Mugello, insieme”.

Se nella prima fase, quella di “Ascolto del territorio”, si sono raccolte proposte, osservazioni, sollecitazioni attraverso sei tavoli tematici, nella seconda fase, di “Definizione delle strategie”, “è stato impostato, insieme al gruppo di lavoro incaricato, un primo piano di strategie attraverso la sintesi dei risultati emersi nella prima fase, a sua volta valutati mediante incontri con i tecnici dei Comuni e gli enti sovraordinati”. Terza fase, il “Tavolo pubblico di condivisione delle strategie di Piano” aperto a tutti coloro che sono stati coinvolti nel percorso partecipativo: in questo incontro, quindi, sarà presentato il piano di strategie elaborato dal gruppo di lavoro e “si potrà intervenire per suggerire eventuali aggiustamenti e modifiche alle linee strategiche e valutarne la congruenza rispetto agli esiti della Fase di Ascolto”.

Intanto, sul sito dell'Unione dei Comuni, www-uc-mugello.fi.it, nella sezione dedicata al Piano Strutturale, chiuque sia interessato può compilare un questionario on line per fornire ulteriori elementi e contributi “al perfezionamento delle stretegie”.

