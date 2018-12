Pubblicati due bandi di gara per la gestione di sei impianti sportivi

Il Comune di Pistoia ha pubblicato due avvisi di gara per l’affidamento dei servizi di gestione di 3 campi sportivi e 3 palestre per un periodo di cinque anni, con l’opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore biennio.

Una procedura di gara riguarda il campo sportivo a Le Piastre, in via del Gabbero; il "Bardelli" in via Giovanni da Verrazzano, in località Bottegone; l'“Edy Morandi” in via di Sant’Alessio, alle Fornaci. Il secondo avviso pubblicato è inerente la palestra Vitaliano Masotti in via Pellegrino Antonini; quella situata presso l'Istituto scolastico Cino da Pistoia in via Ernesto Rossi; la “Terzilio Bizzarri” in via Bindi/piazza Monteoliveto.

Gli interessati potranno presentare l’offerta per uno o più impianti sportivi. L’appalto avrà durata quinquennale, a partire dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2024, senza alcuna possibilità di interruzione del servizio di gestione; ciò significa che l’appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione e a svolgere tutte le attività previste nel capitolato anche durante le pause delle attività sportive.

Presentazione delle offerte. Le offerte e le richieste di partecipazione devono essere presentate soltanto per via telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-pistoia/ entro le 18 del 14 gennaio. Tutti gli atti e i modelli di gara sono disponibili sul profilo della stazione appaltante all'indirizzo http://start.toscana.it.

La documentazione pervenuta sarà esaminata, in seduta pubblica, il 15 gennaio nella sede comunale di piazza Duomo; alle 9.30 per i campi sportivi e alle 11.30 per le palestre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Ambiente e sport in via dei Macelli 11/C, chiamando il numero 0573 371870.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

