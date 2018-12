Santa Lucia patrona di Tavarnelle, la festa prima dell'unione con Barberino

Giochi, fontane e piogge di luce illumineranno il cielo sopra Tavarnelle e Barberino, in occasione della festa patronale che si terrà domani, giovedì 13 dicembre, tra le vie e le piazze del comune chiantigiano. La comunità si prepara ad accogliere un’edizione speciale dell’iniziativa che allestisce un palcoscenico d’onore a Santa Lucia. “L’evento si arricchisce di momenti di animazione e forme di intrattenimento che per la prima volta riempiono il contenitore della festività - spiega il sindaco David Baroncelli - anche per salutare gli ultimi giorni di vita del Comune di Tavarnelle, il cui percorso istituzionale volge al termine per rinascere insieme a Barberino come comune unico”. E in attesa dell’arrivo del nuovo anno, la Pro Loco e l’amministrazione comunale hanno organizzato una giornata intera in cui le celebrazioni religiose si alterneranno al mercato settimanale di piazza Matteotti e all’apertura dei negozi del Centro Commerciale Di Bottega in Bottega.

Alle ore 18 è prevista la celebrazione della Santa Messa negli spazi del Teatrino del Borghetto, allietata dalle voci della Corale di Santa Lucia al Borghetto. Saranno presenti le autorità. La festa prosegue con il Corteo dei Magi per le vie del paese fino a piazza Domenico Cresti dove il pubblico potrà assistere all’accensione del tradizionale falò di Santa Lucia. Il corteo è animato dalla presenza di figuranti a cavallo. L’iniziativa sarà sancita in chiusura da un inedito spettacolo pirotecnico dedicato a Santa Lucia. “Invito i cittadini a condividere questa speciale occasione di festa e a puntare gli occhi al cielo intorno alle ore 20 – conclude il sindaco – luci, colori e traiettorie inaspettate illumineranno la festa dal piazzale del Borghetto regalando uno show degno dell’importante passaggio storico che ci prepariamo a vivere”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Parrocchia di Tavarnelle.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di Tavarnelle Val di Pesa