Scomparso a 94 anni Mauro Pampaloni, fondatore del Premio Boccaccio

Aveva lasciato i suoi incarichi sociali alla soglia dei 90 anni, ma non aveva mancato di interessarsi alla vita culturale di Certaldo e di passeggiare per le strade del suo paese fino a poco tempo fa. Se ne è andato stanotte, mercoledì 12 dicembre 2018, all’età di 94 anni, Mauro Pampaloni: storico presidente della Pro Loco Certaldo, che aveva guidato per circa un ventennio; presidente, animatore e presentatore instancabile del Premio Letterario Boccaccio, che anche lui, all’interno del Rotary Club Valdelsa, aveva contribuito a fondare e tenere a battesimo nel lontano 1981. Queste e altre ancora le attività e le note biografiche che facevano di lui una persona conosciuta in tutto il paese.

Alla moglie, alle figlie ed ai familiari di Mauro Pampaloni vanno il cordoglio e il pensiero dell’amministrazione comunale di Certaldo, con il sindaco Giacomo Cucini che dichiara: “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Mauro in questo momento difficile, un momento nel quale però, insieme e più del cordoglio, vogliamo testimoniare la nostra gratitudine verso Mauro Pampaloni. Con la sua trentennale attività nell’associazionismo ha contribuito ad animare la vita culturale certaldese a vari livelli: se con il Premio Boccaccio ha portato a Certaldo i nomi più altisonanti della cultura italiana, con la Pro Loco ha creato tantissime occasioni di divertimento popolare, in anni nei quali non c’erano tutti gli eventi di oggi. Ma ha anche portato avanti iniziative di servizio collaborando con l’amministrazione: dalla pubblicazione del Calandrino che da oltre venti anni va regolarmente in edicola alla gestione delle biglietterie di Palazzo Pretorio. Grazie Mauro, ci mancherai.”.

Le esequie si svolgeranno giovedì 13 dicembre alle ore 15,30 nella propositura di San Tommaso. I familiari hanno invitato a fare offerte in sua memoria all’Associazione genitori ragazzi disabili.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo