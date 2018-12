Sequestrato e seviziato da Santa Croce per la droga: denunciati tre giovani

Un dominicano residente a Santa Croce sull'Arno sarebbe stato rapito e seviziato per una partita di droga da tre connazionali di 27,28 e 29 anni residenti tra l'Emilia Romagna e la Lombardia. Questi ultimi sono stati sottoposti a fermo per indiziato di delitto disposto dalla procura di Firenze e convalidato dal gip del tribunale di Parma.

I fatti contestati risalgono a ottobre: la 'squadraccia' si sarebbe introdotta in casa dell'uomo, colpendolo con un martello alla nuca. Poi il ferito è stato immobilizzato con un cavo elettrico e minacciato con un coltello da cucina. Le sevizie si sarebbero consumate nel Parmense, nella casa della madre di uno dei tre aggressori. Dalla fidanzata dell'uomo è stato rubato il portafoglio con 3mila euro in contanti e l'iPad. Per ottenere la partita di droga richiesta lo hanno colpito a pugni in faccia, lo hanno ferito col coltello e hanno poi tentato di mettere le sue mani sui fornelli del gas. Il sequestrato, legato a un termosifone, è riuscito a scappare durante un momento di distrazione degli uomini.

