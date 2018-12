Si inaugura il murale del 'Pesenti': 15 studenti al lavoro per il progetto 'Muralab'

Arriva il giorno dell’inaugurazione per il nuovo murale dell’Istituto “Antonio Pesenti” di Cascina. Arriva così a conclusione il progetto “Muralab”, coordinato dalla professoressa Cristina Battistin. Un laboratorio di pittura che ha coinvolto circa quindici di studenti della scuola. Le ragazze e i ragazzi, iscritti a diversi anni di studio, si sono incontrati con cadenza settimanale sin dalla fine del 2017 per un impegno pomeridiano extracurricolare. Il dipinto si snoda dal pianterreno lungo le scale dei piani superiori, rappresentando sia la scuola che il territorio circostante.

L’opera sarà inaugurata venerdì alle 16, durante l’apertura straordinaria dell’Istituto per l’Open Day per l’orientamento scolastico. Docenti e studenti della scuola hanno visto crescere il dipinto murale, ma per i visitatori occasionali sarà la scoperta di un modo diverso di vivere la scuola. Per l’inaugurazione è anche stato messo in programma un piccolo intervento musicale di alcuni alunni del Pesenti.

Fonte: Ufficio Stampa

