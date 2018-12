Stefano Pioli testimonial delle Stelle di Natale Att Toscana

Venerdì 14 dicembre dalle 11.30 Stefano Pioli sarà in Piazza Annigoni a Firenze per autografare le Stelle della Solidarietà dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T.

Pioli, da qualche mese testimonial dell’Associazione, sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno passare per un saluto e per sostenere con una piccola offerta il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite offerto dall’A.T.T.

“Ringraziamo Stefano – dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T. – per il sostegno e per l’estrema disponibilità mostrata nel condividere il nostro obiettivo, che è quello di non lasciare solo mai nessun malato di tumore”.

“Siamo orgogliosi – continua Spinelli – di avere al nostro fianco Pioli che oltre ad essere un grande professionista è anche un grande uomo, una persona positiva che si impegna concretamente per aiutare i malati di tumore e le loro famiglie”.

L’A.T.T. cura a domicilio, gratuitamente e 24 ore su 24, i malati di tumore, attraverso un equipe di medici, psicologi, infermieri ed operatori socio-sanitari, tutti professionisti retribuiti dall’associazione stessa, che si avvale unicamente delle donazioni di privati e dei fondi raccolti durante le campagne promozionali.

