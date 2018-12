È stato trovato morto un 21enne di origine ghanese in una casa in via delle Scuole a Gavorrano. Il giovane, secondo le prime informazioni, avrebbe passato la notte a casa di amici, tutti di origine africana. Il 21enne è stato rianimato a lungo dagli operatori della Croce Rossa di Gavorrano ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto il magistrato e i carabinieri.

