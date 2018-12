Un workshop teatrale al Teatro di Bò

Opportunità di formazione artistica di alto spessore con il Workshop Teatrale “Sulle tracce di Calderòn de la Barca. Dal verso all’azione”, ideato e realizzato da Paula Rodriguez e Sandra Arpa del Teatro Inverso di Madrid. Gli argomenti trattati saranno il teatro Classico Spagnolo, Teatro Fisico e Antropologico, Storytelling.

Il Workshop si terrà Giovedì 13 Dicembre 2018 presso il Teatro Di Bò di Santa Maria a Monte (PI).

Teatro Inverso è una compagnia con sede tra Madrid e Londra, fondata nel 2015 da Paula Rodriguez e Sandra Arpa, grazie ad una residenza artistica presso il celebre Teatro Corral de Comedias di Alcalá de Henares, città natale di Miguel de Cervantes;

L’obbiettivo principale di Teatro Inverso è presentare al pubblico internazionale le grandi opere del Teatro del Secolo d’Oro spagnolo, utilizzando tecniche e forme di rappresentazione contemporanee.

La compagnia sarà qui in Toscana per portare in scena “Rosaura” sul palco de La Città del Teatro di Cascina (PI), uno spettacolo che partendo dall’opera di Calderón de La Barca 'La Vita è sogno' legge il testo del grande drammaturgo spagnolo dal punto di vista di Rosaura, uno dei personaggi femminili più interessanti del Siglo de Oro. Rosaura è la vera forza trainante per il cambiamento nella storia di Calderòn de la Barca, rappresentando il bisogno di trovare un’identità in un sistema sociale nel quale la figura femminile è offuscata e sottomessa all’uomo. Ancora una volta il Teatro di Bo’ si dimostra accogliente verso le anime pronte a colorare il teatro di nuove emozioni arricchendo la propria offerta formativa con incontri artistici di alto livello.

Fonte: TEATRO DI BO’ Centro Culturale e Teatrale

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte