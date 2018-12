"Una guantiera di struffoli a Conti per addolcire la pillola della Normale"

Al sindaco di Pisa manderemo una guantiera di struffoli a Natale per addorcirgli la pillola della Scuola Superiore Meridionale. Il 'dolce presente' è stato promesso dal governatore della Campania Vincenzo De Luca a Michele Conti, dopo la polemica sulla Normale che non sarà 'spostata' al Sud. "Qui in Campania abbiamo un sistema universitario con una grande storia alle spalle, dallo scambio con l'eccellenza della Normale può nascere un risultato utile per l'Italia, non per Pisa o Napoli". L'iniziativa, ha ricordato De Luca, è nata prima dell'attuale governo grazie al lavoro della Federico II.

