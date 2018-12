Vandali contro impianto di irrigazione, lastra di ghiaccio sulla rotatoria

« Si tratta di un atto molto grave che poteva avere conseguenze anche gravi per la circolazione. Per questo il Comune si riserva di presentare denuncia contro ignoti». Il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, non usa giri di parole per condannare la manomissione dell'impianto d'irrigazione presente sulla rotonda tra via Scarpettini e via Oglio a Oste che, viste le basse temperature di questi giorni, ha provocato la formazione di una lastra di ghiaccio. Pronta la risposta del Comune che, attraverso la partecipata Consiag Servizi Comuni, stamattina è subito intervenuto per chiudere il rubinetto presente nel pozzetto dell'acqua che alimenta gli irrigatori. Inoltre tutta la rotonda è stata cosparsa con il sale per evitare la formazione di ghiaccio in vista del peggioramenrto meteo previsto per la serata. I vari impianti di irrigazione presenti nei giardini, aiuole e sulle rotonde durante il periodo invernale vengono chiusi dal Comune per evitare sprechi d'acqua pubblica e per scongiurare la formazione di ghiaccio; in particolare questo anno, visto il caldo prolungato, sono stati chiusi tra la fine di ottobre e i primi di novembre.

Tutte le notizie di Montemurlo