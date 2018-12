Vicolo del Forno, lavori di ripavimentazione a Volterra

Iniziati i lavori in Vicolo del Forno per la realizzazione della nuova pavimentazione del secondo tratto del vicolo stesso, che si collega alla scalinata che porta al complesso delle Fonti e delle Mura di Docciola. I lavori riguarderanno la creazione di un sottofondo e la copertura, che andrà a sostituire il cemento sgretolato presente da decenni, sarà color terra battuta. I lavori sono seguiti dall'assessore alle Opere Pubbliche Massimo Fidi, che sta curando anche la scaletta delle priorità sulle prossime asfaltature da fare e già appaltate. A breve ripartiranno anche i lavori di sistemazione del lastrico in Via Guarnacci, che hanno visto già un primo intervento nel tratto più prossimo a Piazza San Michele. Intanto il Comune ha partecipato al bando per la riqualificazione della piazza, attraverso l'apposizione di fioriere in acciaio corten. «E' nostra intenzione stroncare definitivamente la sosta selvaggia – dichiara il sindaco Marco Buselli -, ma visto che gli appelli al buon senso, le sanzioni, i vasi in coccio, non sono bastati, provvederemo, appena possibile, ad installare delle soluzioni ancora più stringenti, per rendere del tutto impraticabile la sosta. Abbiamo evitato di mettere paletti e catene nel mezzo al selciato in San Michele, mentre questa soluzione è stata possibile per dividere la sede stradale in asfalto dal sagrato in pietra panchina, a Sant'Agostino».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra