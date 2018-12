Al Politeama 'Note sotto l’albero' in attesa del Natale

Il cinema Politeama

Primo appuntamento domani, venerdì 14 dicembre alle 21.15 in sala Set con il gruppo Cave Notas, diretto dal maestro Gabriele Centorbi. In programma brani famosi di G. Faurè, A. Piazzolla, S. Prokofiev, L. Bernstein, oltre a pezzi natalizi eseguiti per l’occasione. Il gruppo, nato nel 2002 da un progetto di collaborazione tra la Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi e la Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino, può contare su un organico di 8 elementi, che unisce in un originale connubio gli strumenti della tradizionale orchestra sinfonica ad alcuni strumenti moderni come sax, batteria e basso elettrico. Il repertorio del gruppo ha spaziato negli anni attraverso vari generi. Il concerto è a ingresso libero.

I Servi della Gioia eseguiranno le più belle canzoni di Natale nel concerto a scopo benefico che si terrà domenica 16 dicembre alle 11 al Teatro Politeama. Il coro, diretto dal maestro Emanuele Biotti, devolverà l’incasso in beneficenza alla Casa Famiglia di Cedda del'associazione Papa Giovani XXIII. L’evento è organizzato in collaborazione con Pro Loco e Comune di Poggibonsi.

Lunedì 17 e martedì 18 alle 9.30 i cori dei bambini delle scuole primarie poggibonsesi saranno di scena al Teatro Politeama per il consueto spettacolo di canzoni dedicato al Natale. L’appuntamento di quest’anno presenta delle novità. Nei testi dei brani in programma, tutti originali, si parlerà dei valori del Natale, ma anche di alimentazione, di scuola e di amicizia. I testi sono stati scritti dai bambini e dagli insegnanti e poi modificati in funzione delle necessità metriche e musicati da un pool di musicisti della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi.

Mercoledì 19 dicembre alle 21 appuntamento con il consueto Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana diretta da Daniele Rustioni e la giovane pianista Beatrice Rana.

Informazioni su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

