All’Oratorio di San Carlo arriva Babbo Natale

Il sogno di Babbo Natale, che accende l’immaginario e la fantasia di ogni bambino, si materializzerà come per incanto a Castelfiorentino da sabato 15 dicembre: all’Oratorio di San Carlo, infatti i bambini potranno vederlo in anteprima assoluta e consegnargli personalmente la lettera con i loro desideri, scattando insieme anche una simpatica foto-ricordo.

I genitori sono dunque avvisati: Babbo Natale farà infatti la sua comparsa nel centro storico negli ultimi due fine settimana che precedono le festività natalizie: sabato 15 e domenica 16 dicembre, sabato 22 e domenica 23 dicembre, in orario pomeridiano (16.30-19.30).

“Merry Christmas. Natale a Castelfiorentino” entrerà nel vivo a partire dal pomeriggio di sabato 15 con gli spettacoli di teatro di strada organizzati dal Cantiere Ikrea: artisti che evocano la semplicità dell’arte popolare, il clown musico, l’uomo più forte del mondo accompagnato dai suoi figli (acrobati e giocolieri) il duo di musicanti “Il Ceco” e “la Bellona”. Un insieme di attori e musicisti che allieteranno i passanti con le loro esibizioni, i loro stornelli e canti dal vivo. Non mancheranno i trampolieri, i “giganti”, due gemelli che percorreranno le vie del centro per fare gli auguri a tutti.

Dalle 18.30 alle 21.30 un evento per i giovani: la “Silent Disco”, musica da discoteca senza recare disturbo al vicinato. La Silent Disco utilizza infatti cuffie senza fili e offre la possibilità di scegliere diverse tipologie di musica. Il risultato finale è un ambiente pieno di persone che cantano e ballano con musiche diverse (in collaborazione con la coop Cat).

Domenica 16 dicembre (ritrovo in Piazza Gramsci ore 15.30) spettacolo itinerante per i bambini, che saranno condotti da un “Pifferaio magico” lungo cinque stazioni. Una favola narrata, animata e disegnata (titolo “un desiderio per Natale”) accompagnata dalle note del flauto traverso

Nelle vie e piazze del Centro storico alto, “La Via dei Presepi” non mancherà di accendere i cuori dei visitatori, che potranno lasciare una piccola offerta per l’acquisto di un defibrillatore.

Si ricorda che la Pista di Pattinaggio su ghiaccio è aperta tutti i giorni nel seguente orario: feriali ore 14.00-24.00, festivi ore 9.30-13.00 e 14.00-24.00. Per maggiori info e contatti: prolococastelfiorentino@gmail.com (anche su facebook) #nataleacastello

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Uffiico Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino