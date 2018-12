Arte digitale: Bosch, Brueghel, Arcimboldo agli Arsenali di Pisa

Immagini, musiche e tecnologia per la mostra spettacolo di arte digitale dedicata a Bosch, Brueghel, Arcimboldo, inaugurata a Pisa agli Arsenali Repubblicani e che andrà avanti fino al 26 maggio 2019. L’esposizione è stata presentata, questa mattina giovedì 13 dicembre a palazzo del Pegaso.

Si tratta di 30 minuti di spettacolo con oltre duemila immagini e musiche che vanno dai Carmina Burana di Carl Orff a Le quattro stagioni di Vivaldi fino alla versione tributo del 2012 di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. La regia è costruita da Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi, con la colonna sonora capace di coinvolgere, travolgere ed emozionare, curata da Luca Longobardi.

“Questa mostra agli Arsenali rende Pisa città d’Europa - ha detto il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani -. Si rilegge con gli occhi di oggi quel surrealismo onirico straordinario che illuminò quella corrente artistica, post rinascimentale, fondata sulla creatività di una realtà immateriale che diventa materiale attraverso la dimensione del sogno e della fantasia”. Le scene oniriche e surreali, colme di personaggi bizzarri fanno vedere mondi incantati dei quali viene il desiderio di varcare la soglia per un viaggio tra universi affascinanti che il visitatore potrà scrutare nei minimi dettagli come solo uno studioso con la sua lente di ingrandimento a pochi millimetri dalla tela.

Antonio Mazzeo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha ribadito che “la mostra è un vanto non solo per Pisa, ma per tutta la Toscana”. “Si mettono insieme - ha detto Mazzeo - la bellezza dell’arte con la capacità di saper innovare e di fare impresa; si uniscono l’arte del passato con la potenza del digitale del presente e del futuro. In questo luogo magico si coniugano storia, bellezza, qualità e innovazione”.

Alchimia, religione e astrologia; vanità, tentazioni e vizi sono i temi raffigurati da Bosch, Brueghel e Arcimboldo con un acuto senso del dettaglio che circondano il visitatore a 360 gradi. Lo spettacolo - diviso in tre tempi - si apre con un prologo ispirato alla creazione del mondo di Bosch - Il Giardino delle delizie - e si dipana sulle pareti, sulle vetrate e il pavimento che diventano la tela di opere quali Ascesa all’Empireo (1500, Bosch), Il giardino dell’Eden e la Caduta dell’uomo (1615 ca., Brueghel e P.P Rubens), Paesaggio fluviale (Brueghel), Allegoria della Musica (Brueghel), Terra (1570 ca., Arcimboldo), Il Giudizio universale (Bosch), Torre di Babele (1563, Pieter Brueghel il Giovane), Primavera (Arcimboldo), Quattro stagioni in una testa (1590 ca., Arcimboldo).

“La tecnologia si mette al servizio dell’arte – ha ribadito Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa – e lo spettatore viene proiettato nel mondo visionario di questi tre grandi maestri, entra nell’opera d’arte e la può godere attraverso un dialogo sinestetico”.

Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, la mostra è prodotta in Italia dal Gruppo Arthemisia e Sensorial Art Experience e con il supporto di Banca di Pisa e Fornacette ed ha avuto oltre 650mila visitatori.

Presenti in conferenza stampa anche la presidente del Gruppo Arthemisia Iole Siena che ha raccontato la genesi della mostra, nata a Carrière de Lumières Les Beaux di Provenza e gli autori dello spettacolo Massimiliano Siccardi e Luca Longobardi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

