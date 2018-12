Ad inizio 2019 saranno emanate le linee guida per il controllo da parte dei servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali della conformità alla normativa europea dei produttori e distributori di Moca: i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (dagli utensili da cucina e da tavola a recipienti e contenitori, da macchinari per la trasformazione degli alimenti a materiali da imballaggio etc.).

Le imprese, infatti, devono mettere in atto le cosiddette buone pratiche di fabbricazione, dotarsi di test di migrazione sul prodotto e rilasciare la dichiarazione di conformità alla disciplina comunitaria.

CNA ha organizzato un apposito incontro, tarato in special modo sui produttori di ceramica, ad ingresso libero: Sabato 15 dicembre 2018, alle ore 9:00, a Montelupo Fiorentino, presso il Centro Ceramico Sperimentale (Via A. Gramsci n. 8).

Saranno presentate le Buone pratiche di fabbricazione (GMP) che le imprese dovranno possedere e mostrare nel corso dei controlli.

Fonte: Cna Firenze

