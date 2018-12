I Cantuccini Toscani IGP ospiti della trasmissione 'Frigo' di RAI2

La prossima puntata di “Frigo”, in onda SABATO 15 DICEMBRE, ALLE ORE 10.30, su Rai2 (replica domenica 16 dicembre alle 8.45), vedrà i Cantuccini Toscani IGP protagonisti del nuovo viaggio alla scoperta delle produzioni di eccellenza italiane.

Nel “loft” del conduttore Tinto* (Nicola Prudente) si alternano attori, presentatori, uomini e donne dello spettacolo e della tv, ognuno con il ricordo del proprio “piatto della memoria”. Ospite della puntata di sabato: Roberta Morise, ex modella e conduttrice tv.

La sfida della chef, Sara Di Palma, sarà quella di cercare, attraverso il racconto dell’ospite, di riprodurre il suo “piatto della memoria”. Una sfida piena di sorprese.

La “Dispensa delle Meraviglie”: è lì che si trovano i circa 110 prodotti dei Consorzi DOP e IGP italiani che fanno parte di una delle più importanti azioni di “alfabetizzazione alimentare” del Servizio Pubblico. Dai salumi ai formaggi, dalla frutta agli oli extravergine, ai legumi, ai pomodori, lo straordinario patrimonio enogastronomico italiano si racconta in un modo nuovo, dinamico e moderno, con approfondimenti sulle proprietà e sulle note storiche relative alle eccellenze italiane.

“Frigo” è un programma realizzato in collaborazione con il MIPAAFT (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.

Per il Presidente di Assocantuccini, Giovanni Belli, “è stato un piacere collaborare alla realizzazione di una trasmissione divertente e utile come questa. Senza nulla togliere al divertimento, il cibo è cultura e messaggi corretti ai consumatori in materia di origine e qualità degli alimenti, per di più legati a territori e tradizioni come nel caso dei prodotti DOP e IGP, sono assolutamente necessari”.

Tutti gli aggiornamenti sono anche sulla pagina Facebook di Tinto:

* facebook.com/tinto1976

*Tinto – Nicola Prudente – pistoiese, dal 2002 è, insieme con Federico Quaranta, l’anima e la voce di “Decanter”, programma cult di Rai Radio2 dedicato al mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia. Grazie a questo programma, ha ricevuto diversi riconoscimenti: l’ultimo - in ordine di tempo e di importanza - è il “Premiolino”, uno dei più antichi premi giornalistici italiani. Oltre alla carriera radiofonica, Tinto si è fatto apprezzare anche per le sue doti di conduttore televisivo. Nella stagione 2013-2014 ha presentato su Rai Due il programma “Un pesce di nome Tinto”. Dal 2011 al 2013, con Federico Quaranta ha girato l’Italia con “Fuori di Gusto”, in onda su La7. Sempre con Federico Quaranta ha condotto i programmi “Magica Italia” e “Linea Verde-Orizzonti” su Rai Uno. Nelle passate stagioni televisive, sempre su Rai Uno, Tinto era nel cast fisso della “Prova del cuoco” di Antonella Clerici.

Fonte: Assocantuccini

Tutte le notizie di Toscana