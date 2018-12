Corteo antifascista a Firenze per ricordare Samb, Diop e Idy

Firenze ricorda il 13 dicembre 2011, data in cui vennero uccisi Samb e Diop in piazza Dalmazia. Un corteo che ha coinvolto in tutto 2mila persone in tutto con bandiere di tutto il mondo della sinistra radicale si è spostato verso piazza Pietro Leopoldo, con ripercussioni anche sul traffico nell'ora di punta.

Alle 16.30 è partito il flash mob in piazza Dalmazia per ricordare Samb Modou e Diop Mor, uccisi dall’estremista di destra Gianluca Casseri il 13 dicembre 2011. A seguire presso SMS di Rifredi è stato proiettato il documentario 'Prigionieri sull'isola' di Valerio Cataldi.

Numerosi i cori antirazzisti e antifascisti, con un eloquente striscione che invita CasaPound a non presentarsi a Firenze.

