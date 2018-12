Derby Empoli-Castelfiorentino, Abc battuto

U14 Elite sconfitti a Empoli dal Biancorosso per 94-33. Sconfitta amara per l’U14 Elite che sul campo della capolista Biancorosso Empoli si arrende per 94-33 al termine di un match durato giusto il tempo del primo quarto.

La truppa gialloblu, infatti, riesce a restare in scia fino al 10′ quando il tabellone segna 13-6. Poi un break letale nel secondo periodo incanala la sfida verso il suo epilogo: all’intervallo lungo le squadre vanno negli spogliatoi sul 41-14. Al rientro, con la gara ormai compromessa, i ragazzi di Filippo Sonnati cercano di salvare il salvabile, ma i padroni di casa amministrano e allungano a dismisura.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 94-33

Parziali: 13-6, 28-8, 22-15, 31-4

Tabellino: Rosi 4, Merlini, Pucci 2, Fontanelli, Zeni, Filippini 4, Alfano, Bellomo 6, Fabrizzi 9, Bracali 8. All. Sonnati. Ass. Pucci.

Fonte: Abc Castelfiorentino

