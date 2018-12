Francesca Michielin in concerto al Reverse Sound Café

Grande appuntamento al Reverse Sound Cafe' a Pisa dove venerdì 14 dicembre alle ore 21 arriva la cantante Francesca Michelin con il suo nuovo tour "Tour Sopra la Techno" un set elettronico cantato e suonato dal vivo da Francesca, che per l’occasione ha remixato tutte le sue più grandi hit e alcuni brani contenuti nell’ultimo disco “2640” in chiave dance, sperimentando anche generi afrobeat e minimal techno. Durante la performance, Francesca suonerà strumenti analogici come il basso elettrico, il synth Pad, il moog e il controller. Prima del concerto salirà sul palco la cantate pisana Federica Marinari la tigre di The Voice 2014 del Team Pelu' che si esibirà cantando il suo ultimo singolo "Io voglio diventare" e il gruppo Scarlett.

Fonte: Ufficio stampa

