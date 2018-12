Ogni giorno è buono per donare sangue: iniziativa a Nottola

Un’intera giornata per la donazione di sangue. Questa l’iniziativa del Centro trasfusionale di Nottola, che come ogni anno, nel mese di dicembre prima delle feste natalizie, ricorda ai cittadini l’importanza di un gesto semplice che può essere la salvezza per qualcuno.

Sabato 15 dicembre infatti, i cittadini potranno recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Nottola, previa prenotazione al numero 0578-713261, per donare sangue e plasma durante la mattina e plasma nel pomeriggio. Medici e infermieri del centro saranno a disposizione per dare informazioni ai donatori o a chi avesse interesse a iniziare a donare il sangue.

“Sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue e del plasma è un’attività che deve essere fatta ogni giorno e in questa occasione viene ricordata l’importanza di questa dimostrazione di grande generosità e civiltà”, afferma la dottoressa Franca Mancuso, Responsabile UOSD Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Nottola-Abbadia San Salvatore Asl Toscana sud est .

La disponibilità di plasma, sangue e piastrine è un patrimonio collettivo di solidarietà del quale ognuno di noi potrebbe avere bisogno nella propria vita. Le persone che donano il sangue in Toscana sono molte, ma nonostante questo non è ancora possibile far fronte a tutte le necessità. Il sangue e i suoi componenti sono indispensabili alla vita, essenziali nei servizi di primo soccorso, fondamentali per moltissime terapie tra le quali quelle oncologiche, necessari in chirurgia programmata e d’urgenza e nei trapianti.

Nel corso del 2018, grazie al contributo indispensabile delle Associazioni dei Volontari, la raccolta di emocomponenti, comprensiva del Centro di raccolta di Abbadia San Salvatore e delle tre Unità di Raccolta (UdR) dell’AVIS, il trend delle donazioni del sangue intero è rimasto in generale lo stesso del 2017, mentre segnali confortanti arrivano riguardo alla donazione

di plasma con un netto aumento di 75 unità in più rispetto al 2017. A oggi questi sono i dati: sangue intero 4345, plasmaferesi 733.

Fonte: Ausl Toscana Sud Est

