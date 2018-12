Il melo gentile, spettacolo per bambini a Santa Maria a Monte

Un incontro speciale, inaspettato, ma che cambia la vita, sarà al centro dello spettacolo che andrà in scena Sabato 15 Dicembre al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, all’interno della rassegna teatrale per bambini Il Baule dei sogni, le favole che fanno diventare grandi.

L’appuntamento è per le 16:30 con “Il melo gentile”, questo il titolo della rappresentazione prodotta da Dottor Bostik/Uno Teatro.

Adatto ai bambini dai 3 ai 10 anni, lo spettacolo utilizza la tecnica del teatro d’attore e dei pupazzi. In scena ci sono un albero e un bambino, due oggetti marionetta. Un animatore-attore li anima a vista, per raccontare la storia del loro amore. Tema portante dello spettacolo è l’incontro di due vite nello scorrere del tempo, quella dell’albero che generosamente si spoglia e dona, e quella del bambino che riceve, porta via e si fa uomo grazie a questi doni. È un racconto di radici che vanno a fiorire lontano.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

