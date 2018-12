'La Compagnia dei Balestrieri e la Città', il volume fotografico allo Spazio Volterra

Sabato 15 dicembre ore 16:30 in "Spazio Volterra", recentemente inaugurato dalla Fondazione CRV, la Compagnia Balestrieri della Città di Volterra, nel ventennale dalla su nascita, vuole far conoscere un diverso spaccato della propria essenza e presenta il volume fotografico "La Compagnia dei Balestrieri e la Città di Volterra".

Dopo la realizzazione del Libro “I balestrieri di Volterra”, con il quale sono stati ripercorsi i primi venti anni di questo gruppo, l’uscita del volume mostra l'attaccamento alla Città e ai luoghi nei quali la Compagnia è nata, vive e costruisce la sua attività.

Luoghi densi di storia ed emozione.

Territori che si portano dietro le gesta e le grida dei balestrieri medievali.

Sarà un viaggio che permetterà di scoprire le suggestioni espresse dalle immagini del volume, sapientemente raccolte dall'occhio di Massimiliano Del Testa che, calandosi nel gruppo, ha saputo coglierne la loro essenza.

L’appuntamento, gratuito ed aperto a tutti, è per sabato 15 dicembre alle 16.30 nello Spazio Volterra, in Via Persio Flacco n.4 a Volterra

Fonte: Ufficio Stampa