Biciclettata natalizia per i presepi con la FIAB

Domenica 16 dicembre la FIAB di Pisa propone l'ormai tradizionale biciclettata natalizia per una visita ai presepi. Il percorso è di circa 20 Km, facile, pianeggiante, con molte soste e adatto a tutti. Il percorso, circa 20 km tutti su asfalto, parte dalla città, con la visita ai presepi della chiesa di San Giuseppe e dell’Immacolata ai Passi, prosegue poi per San Martino a Ulmiano, dove si potrà ammirare il famoso presepe animato con parti meccaniche di biciclette. Da lì si proseguirà per Pontasserchio, con sosta alla pasticceria artigiana Dolci.

L’utlima visita prima del rientro, previsto per le 13, sarà alla chiesa di Limiti. Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti, in buone condizioni, con il kit di riparazione e muniti di chiusura. I bambini possono partecipare con bici non inferiori al 20. L'iscrizione alla gita è gratuita ma riservata ai soci FIAB. Sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) alla FIAB prima della partenza. Il ritrovo è alle 9:00 in piazza dell'Arcivescovado e il ritorno è previsto tra le 12.30 e le 13.00, in tempo per il pranzo. Per info: Dalia 3392060767 o Andrea 3348495271.

