Il mondo dato, incontro con Confindustria a Firenze

Venerdì 14 dicembre 2018 ore 16.00 si terrà "Il Mondo Dato" a Confindustria Firenze in via Valfonda.

L'incontro - organizzato da Confindustria Firenze Formazione Cosefi, con Federmanager e Fondirigenti - è centrato sull’importanza dei dati nella trasformazione digitale delle imprese, come elemento essenziale di distintività e competitività, oltre al capitale e le risorse umane. Ne parleremo con Cosimo Accoto, Research Affiliate al MIT di Boston, che illustrerà la definizione del dato che abilita “l’esperienza oltre l’esperienza”, come ben descrive in un capitolo del suo saggio “Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale “. Verranno presentate le frontiere più avanzate, a livello internazionale, del pensiero e della filosofia digitale, e come queste, attraverso un approccio nuovo, possono impattare a livello strategico per lo sviluppo di business digitali sempre più avanzati.

Programma:

Ore 16.00 Introduzione dei lavori

Leonardo Bandinelli – Direttore Generale Confindustria Firenze

Mario Curia – Presidente Confindustria Firenze Formazione

Costanza Patti - Direttore Fondirigenti ( TBC)

Ore 16.15 Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale

Cosimo Accoto - Research Affiliate al MIT di Boston

Ore 17.30 Dibattito

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio stampa

