Intossicazione da monossido a festa bimbi, 15 in ospedale: già dimessi

Nella tarda serata di ieri, 12 dicembre, quindici bambini, età dai 18 mesi agli 11 anni, sono stati soccorsi e portati in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Il gas velenoso è fuoriuscito da una stufa utilizzata per riscaldare il garage di una casa privata nel comune di Arcidosso, sull'Amiata, dove avevano partecipato alla festa di compleanno di uno dei bambini. Nel locale, non areato, è stata usata una stufa da esterno. Sarebbe proprio la mancanza di areazione ad aver scatenato l'intossicazione. A far scattare l'intervento dei vigili del fuoco, il malessere accusato da una bambina di 7 anni. In ospedale sono finiti anche 7 adulti. I bambini sono stati tutti dimessi dall'ospedale e quasi tutti sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica.

I vigili del fuoco hanno verificato la presenza di monossido nel garage e hanno attivato la centrale cross-maxi-emergenze di Pistoia che ha reso disponibili posti in iperbarica negli ospedali di Livorno, Pisa, Firenze, Genova e La Spezia. Undici i bambini portati poi all'ospedale di Grosseto, tutti in codice rosso, due quelli trasferiti al Meyer di Firenze, due trattenuti in osservazione all'ospedale di Castel del Piano. Degli adulti 2 sono stati portati all'ospedale fiorentino di Careggi, 3 a quello di Castel del Piano, due si sono presentati da soli al pronto soccorso di Grosseto.

