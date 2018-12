Natale in città: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Il calendario di “Natale in città” propone, per il fine settimana, numerosi appuntamenti, molti dei quali dedicati ai più piccoli.

Sabato 15 dicembre, dalle 10.30 alle 12, nell'AreaGialla in via degli Armeni 5/a, è in programma il laboratorio “Un Natale mostruoso” organizzato dai Servizi educativi, a cura delle insegnanti comunali e dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni. Accompagnati dal racconto di una storia dove l’amicizia si scopre nella diversità e dove i contrari si attraggono in una visione del Natale fuori dalle regole, i più piccoli realizzeranno tutti insieme un originale albero di Natale, che sarà adornato con gli oggetti di recupero che i bambini porteranno da casa. Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 14 di venerdì 14 dicembre, telefonando allo 0573 371786 oppure scrivendo una e-mail a c.vezzosi@comune.pistoia.it, con l’indicazione del nome del bambino, l’età e un recapito telefonico.

Dalle 9 alle 12, l’associazione Nonna Luisa proporrà invece un laboratorio per bambini dai 3 anni, riservato ai soli soci. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 366 3245868.

La biblioteca San Giorgio alle 16 festeggia gli “Alleati”, ovvero tutti i professionisti e gli esperti che nel corso del 2018 hanno offerto gratuitamente il loro sapere, attraverso corsi e incontri. Alle 17 un’altra biblioteca, quella dell’Amicizia, al Bar Nazionale nella zona Arca, sarà protagonista con la presentazione del libro “Una ragazza affidabile” di Silena Santoni. Giuseppe Previti incontrerà l’autrice.

Alle 18.30 la sala Maggiore del Palazzo comunale ospiterà il concerto del coro “Pistoia Gospel Singers” diretto da Silvia Benesperi e accompagnato dal contrabbasso di Alessandro Antonini e dal pianoforte di Aurelio Fragapane.

Per quanto riguarda lo spettacolo “Laerte” del Side Kunst Cirque, in programma fino a lunedì 17 dicembre, al Parco della Rana, i posti per le sei repliche gratuite sono già tutti esauriti.

Domenica 16 dicembre è previsto il mercato straordinario in piazza del Duomo e in piazza dello Spirito Santo con orario prolungato dalle 8 alle 19.

In programma per i più piccoli, dalle 10 alle 12, l'iniziativa “Favole a Natale nel Palazzo comunale”, organizzata dai Servizi educativi e curata dalle insegnanti comunali. Nell'occasione gli spazi più suggestivi del Palazzo comunale accoglieranno bambini e genitori per ascoltare fiabe di Natale. La sala Grandonio, quella di Sant’Agata, il museo Michelucci, la sala Maggiore, la sala Gonfalone risuoneranno di racconti di Babbi Natali, stelle comete, doni, campanellini, renne e amicizia. Una bella occasione per conoscere alcune stanze del Palazzo di Giano in compagnia delle favole. I bambini, accompagnati dai genitori, sono attesi alle 9.45 all'ingresso del Palazzo comunale, dove saranno presenti le insegnanti che li accompagneranno. Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 14 di venerdì 14 dicembre, telefonando allo 0573 371786 oppure scrivendo una e-mail a c.vezzosi@comune.pistoia.it, con l’indicazione del nome del bambino, l’età e un recapito telefonico.

Alle 16 a Palazzo Fabroni, nell’ambito della mostra “Umberto Buscioni – L’anima segreta delle cose”, si terrà il laboratorio per famiglie “Il Museo e la città – La pittura di Umberto Buscioni” . Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0573 371277-371214.

Alle 17 la compagnia “I Narranti” metterà in scena al Melos – lo Spazio delle Musiche, lo spettacolo “Chi ha ucciso Babbo Natale?” a ingresso libero. Alle 18, Pistoia Sotterranea in piazza San Giovanni XXIII sarà ancora più suggestiva con il concerto di campane tibetane a cura dell’IRSA (Istituto Storico di Ricerche Storiche e Archeologiche).

Sempre domenica, dalle 10.30 alle 18, fra canti natalizi e presepi da vedere, i più piccoli potranno divertirsi nel Villaggio di Babbo Natale a Valdibrana, curato dalla Proloco di Valdibrana e dal comitato genitori della scuola dell’infanzia e primaria di Valdibrana. Alle 17.30 nella chiesa di San Paolo, il Coro Città di Pistoia diretto dal maestro Gianfranco Tolve e l’orchestra Paganini eseguiranno la “Messa di Gloria” di Giacomo Puccini e canti natalizi con il tenore Luca Pacini e il baritono Marco Gasperini. Alle 21 la giornata si concluderà nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in piazza dello Spirito Santo, con il concerto del Coro giovanile Pistoiese diretto da Sandra Pinna Pintor e del “Laboratorio di musica d’insieme archi” del liceo musicale Niccolo’ Forteguerri.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

