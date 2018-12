Natale sul Lungarno, l'atmosfera del Natale arriva anche a Limite

È tutto pronto, domenica 16 dicembre, per la quinta edizione del “Natale sul Lungarno”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Capraia e Limite. Dopo le esperienze degli anni scorsi che hanno fatto registrare un importante successo, il 2018 porta con sé un miglioramento dell’organizzazione ed un ampliamento delle attività, in particolare nell’animazione e nei passatempi per bambini e adulti. Novità ci saranno anche nella location, con l’ingresso di piazza Fucini negli spazi interessati dalla kermesse.

La piazza, assieme all’adiacente via Maestri del Lavoro, sarà la cornice del mercatino di artigianato, con prodotti di oggettistica natalizia e di enogastronomia, banchi con i lavoretti delle scuole di Capraia e Limite, specialità come i brigidini, il “bronchè” e altri dolciumi, oltre a alcuni presidi ristoro, con bevande calde e alcune prelibatezze, a cura del circolo Arci “I. Montagni” di Limite sull’Arno e del panificio Casalini.

Il circolo Arci, per il pranzo, propone un menù con canederli in brodo, polenta al ragù, luganega con funghi trifolati, Strudel, Zelten ( dolce tipico trentino), vin brulè e birra a caduta. Per i più piccoli, anche hot dog e piadina con la Nutella. Ci sarà anche il banchino delle Astro Dragon ladies, le donne in rosa che praticano la Dragon boat come disciplina sportiva e riabilitativa per combattere il tumore al seno che le ha colpite.

Fin dalla mattina, oltre alla musica in sottofondo, ci saranno varie iniziative di animazione, con “Gino lo Struzzo” ( ore 11,00-12,30-14,30 e 16,30) e il “Mago delle Bolle di sapone Fatmir Mura”, che effettuerà due performance nel pomeriggio alle 14,30 e alle 16,00.

Dalle 14,00 alle 19,00 di domenica, sarà inoltre aperto al pubblico e visitabile il Centro Espositivo della Cantieristica e del Canottaggio “Mario Pucci” di piazza C. Battisti, che si trova vicino al mercatino. La Commissione Museo ha deciso di tenere le porte aperte per invitare le persone a vedere da vicino - con l'ausilio di guide e esperti - i modellini dei navicelli, gli utensili e le storie dei 13 cantieri navali limitesi.

Nel pomeriggio, dalle 15,00, arriverà Babbo Natale e i bambini potranno scrivere e consegnare la letterina presso la sua casetta addobbata all’interno (con trono, caminetto, tavolo ecc) e luminosa all’esterno.

Alle 15,30, spazio anche al concerto natalizio degli alunni della scuola secondaria, seguito alle 17,00 dal concerto dei “Classic Pop” di Rita Lazzeri, che si esibiranno con varie canzoni, soprattutto legate al Natale.

"Dal 2014, anno dell’insediamento di questa Amministrazione, Capraia e Limite si avvicina al Natale con un evento che, edizione dopo edizione, proviamo a migliorare e rendere sempre più attrattivo. Quest’anno abbiamo puntato in particolare sull’animazione, la musica natalizia e Babbo Natale, oltre ovviamente al mercatino con stand artigianali e enogastronomici. Grazie a tutti per l'aiuto, in particolare alla Pro Loco ed al suo presidente Alessandro Alderighi, alle scuole e alle associazioni, e speriamo che sia una giornata di festa per tutto il paese come è stato negli anni scorsi", commentano il sindaco Alessandro Giunti e le assessore Marzia Cecchi e Rosanna Gallerini.

Tutte le notizie di Capraia e Limite