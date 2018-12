Natività a Fucecchio sotto la loggia di Palazzo Pretorio

Ormai da alcuni anni l'associazione Amici del Centro Storico invita la scuola media Montanelli Petrarca a realizzare un presepe in Piazza Vittorio Veneto, cuore del centro storico di Fucecchio. La scuola ha da subito individuato la loggia di palazzo Pretorio come luogo ideale, raccolto e silenzioso testimone di antiche conversazioni, per realizzare l’intervento. Sono stati coinvolti i docenti di arte Angelo Barbaro, Annalisa Betella, Maria Grazia Morini e, in questo anno scolastico, anche Melania Pro e Salvatore Barbagallo, il docente di educazione tecnica Paolo Giusti e i docenti di musica Vincenzo Iacobelli e Aleandro Pucci.

La scuola media, oggi guidata dal dirigente scolastico Tommaso Bertelli, ha aderito con entusiasmo alla proposta, cogliendone le molteplici valenze.

“Rappresenta – spiegano gli insegnanti - un raccordo significativo tra la comunità scolastica ed il territorio, oltre che un momento di importante riflessione sui valori fondanti della cristianità, che nei nostri presepi hanno assunto connotazione più ampia, perché l' Uomo e la sua umanità rimangono sempre centrali e questi cardini si possono considerare trasversali a qualsiasi credo religioso. Ci siamo sempre proposti di stimolare la riflessione sia nei nostri alunni che nei fruitori tutti, attraverso vere e proprie installazioni create intorno alla Natività, usando linguaggi espressivi contemporanei e tradizionali, toccando temi diversi: la migrazione, l’accoglienza degli ultimi, la globalizzazione ed altro. Centrali sono sempre la speranza e la fiducia nell'Uomo. Questa attività ha rappresentato, per i nostri studenti, un’importante opportunità per sviluppare creatività e intelligenza operativa, quel fare manuale guidato da intelletto e sensibilità che spesso oggi viene sottovalutato per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi”.

Il presepe realizzato dagli studenti sarà inaugurato sabato 15 dicembre alle ore 17 alla presenza di Don Andrea Pio Cristiani, arciprete delle Collegiata di Fucecchio e fondatore del Movimento Shalom.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio