Pensioni, sanità e non solo: le richieste del Spi Cgil Valdarno Inferiore al Governo

Dopo lo svolgimento del congresso, nei giorni scorsi presso Il Circolo ARCI La Perla di Montecalvoli, si è riunito il Comitato Direttivo della Lega territoriale SPI CGIL della riva destra del Valdarno Inferiore Pisano comprendente i Comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.

L’argomento della discussione è stata la valutazione delle risposte del Governo in merito alla piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL e segnatamente alle questioni in essa contenute che riguardano:

1. Investimenti in sviluppo per creare lavoro;

2. Protezione del lavoro: ammortizzatori sociali e politiche attive;

3. NO ai condoni agli evasori e NO alla FLAX TAX;

4. SI alla riduzione delle tasse ai pensionati e lotta all’evasione fiscale;

5. Un progetto di sviluppo del Mezzogiorno che parta dal lavoro;

6. Pensioni: soluzioni per i giovani, per le donne, per i lavori gravosi e flessibilità in uscita;

7. Sanità, povertà e politiche sociali: necessità di garantire i diritti primari delle persone;

8. Istruzione e conoscenza per lo sviluppo e per contrastare l’esclusione;

9. Pubblica Amministrazione: necessità di investimenti e no a nuovi tagli di spesa.

Il comitato Direttivo dopo un’ampia e articolata discussione ha dovuto constatare e prendere atto che il confronto con il Governo non ha sortito alcun effetto positivo in quanto il Governo stesso non ha affrontato nel merito le richieste contenute nella piattaforma unitaria CGIL –CISL – UIL.

In conseguenza di ciò e qualora nel breve periodo non iniziasse un serio confronto di merito e nella sostanza sui punti sopra citati, il Comitato Direttivo della Lega SPI CGIL alla unanimità chiede a CGIL, CISL ed UIL di far seguire tutte le iniziative necessarie per giungere a risultati concreti che diano risposte esaurienti e tempestive alle richieste ed ai bisogni dei pensionati e dei lavoratori.

Il Comitato Direttivo della Lega SPI CGIL

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno