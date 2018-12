Raddoppio Lucca Pistoia, Baccelli (Pd): "Grave passo indietro del Governo"

“Il definanziamento di 5 milioni da parte del Governo al raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia è un atto gravissimo, un dietrofront che rischia di penalizzare in modo drammatico un’infrastruttura indispensabile e attesa da tempo. La Regione invece dimostra ancora il suo impegno su questo frangente e prosegue nel percorso già avviato.

Proprio pochi giorni fa nella variazione di bilancio abbiamo confermato i 250 milioni di euro sull’opera. Al momento il primo lotto Montecatini Pistoia è in avanzata fase di realizzazione. Quanto al secondo, Lucca-Pescia, il progetto è definito e risulta aver superato la verifica di non assoggettabilità a Via, Rfi sta recependo le osservazioni presentate dal Comuni in modo da poter partire con la gara. A fronte di questi impegni da parte della Regione, restiamo sgomenti rispetto a un passo indietro a livello nazionale che rischia di vanificare quanto messo in atto fino ad adesso . Al Governo viene spontaneo chiedere quale opera infrastrutturale pensa mai di realizzare se si decide di definanziare perfino un raddoppio ferroviario, infrastruttura, quindi, di mobilità sostenibile, perdipiù cofinanziato per il 60% da una regione.

Infine, restando in tema di sostenibilità ambientale, vorrei sapere cosa invece pensa di fare per la produzione quotidiana di pm10 a causa dell’incredibile traffico veicolare sulla Firenze Mare, che tra l’altro collega i due territori più inquinati della Toscana, sempre in termini di produzione di pm10, la Piana Lucchese e quella Fiorentina e che rappresenta l’unica infrastruttura di mobilità alternativa alla tratta ferroviaria Viareggio-Lucca-Firenze. Facile sciacquarsi la bocca con parole come ambiente e green economy e nei fatti però non produrre nulla di concreto né per un nuovo modello di sviluppo né tantomeno per una mobilità più ecosostenibile. Da parte del Governo, quindi, una scelta miope e deleteria, che rischia di penalizzare non poco l’intera Toscana e mettere a repentaglio un intervento necessario e urgente”.

Così Stefano Baccelli, presidente commissione Trasporti e infrastrutture in Consiglio regionale, in merito alla notizia del definanziamento da parte del Governo del raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia.

Fonte: Gruppo PD Toscana Consiglio Regionale

